شكرا لقرائتكم في ظروف غامضة.. مصرع مسؤول حوثي على يد شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي مسؤول التحقيقات في جهاز ما يسمى بالأمن الوقائي التابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة عمران شمال اليمن، مصرعه على يد شقيقه الأصغر، بالعاصمة صنعاء، في ظروف غامضة.

في التفاصيل، أفادت مصادر محلية في محافظة عمران أن المدعو "عصام ناصر الطبيب" قتل على يد شقيقه الأصغر أثناء تجولهم في العاصمة صنعاء.

جاء ذلك عقب عودة القاتل من أحد جبهات القتال التابعة للميليشيات الحوثية، بحسب أقرباء الطبيب.

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"تصفية بينية"

وقالت المصادر إنها حصلت على معلومات من أقرباء الطبيب تفيد بأن نفسية القاتل كانت سيئة منذ رجوعه من جبهات القتال التابع لميليشيات الحوثي، بحسب مواقع إخبارية محلية.

وأضافت أن القتيل عصام قام بأخذ شقيقه ليتجولا معا في العاصمة صنعاء وأثناء نزول عصام لشراء حاجياتهم من إحدى البقالات في صنعاء صوّب شقيقه الأصغر نحوه رصاصتين من الخلف فأرداه قتيلاً ومن ثم ترك الكلاشنكوف وفر هارباً.

"ليست عفوية"

بدورها، رجحت المصادر إلى أن هذه الحادثة لا يمكن أن تكون عفوية، حيث سبق وأن حدث في محافظة عمران عمليات تصفية بينية في صفوف الحوثيين يستخدمون خلالها الأقرباء في تنفيذ مثل هذه العمليات.

يذكر أن عصام ناصر الطبيب هو مسؤول التحقيقات التابع للأمن الوقائي الحوثي في محافظة عمران، وكان أبرز الآمرين بتعذيب المختطفين -بعضهم حتى الموت- وإخفائهم ونقلهم إلى سجون سرية لكي يبتز أهاليهم بدفع مبالغ مالية باهظة من أجل الوصول إلى معلومات عن ذويهم المخفيين.