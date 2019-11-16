"قوات سوريا الديمقراطية" تثني على دور مصر في مواجهة العملية العسكرية التركية

وجه القائد العام لـ "​قوات سوريا الديمقراطية​" مظلوم عبدي "الشكر لمصر لدورها في رفض العملية العسكرية التركية "نبع السلام كم أننا نثني على دور ​جمهورية مصر​ العربية لحرصها على وحدة ​الأراضي السورية​ ووقوفها مع ​الشعب السوري​ في مواجهة العدوان التركي الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي شمال سوريا".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه رفض محاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يعد انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية.

