جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة

تمكن رجال ​الجمارك​ ب​مطار القاهرة الدولي​ من ضبط 3 محاولات لتهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أوتداولها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون ​مكافحة المخدرات​.

وأفادت وكالة "​روسيا اليوم​" بأنه وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 778 القادمة من لندن، اشتبه محمد نبيل، مأمور اللجنة الجمركية في راكب بريطاني الجنسية من أصل سوداني، يحمل 3 حقائب سفر، ظهرت عليه علامات الارتباك.

وأضافت أنه وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة السينية، تبين وجود عبوات أدوية، عثر بداخلها على 354 قرصا من مواد "ترامادول" و"كودايين" و"كودامول" المخدرة.

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كما تمكنت الجمارك من ضبط راكبين آخرين، الأول مصري الجنسية والثاني فرنسي الجنسية من أصل مصري، بعد قدومهما من ​باريس​ على رحلة ​طائرة مصر للطيران​ رقم 800.

وعثر بحوزة المسافر الأول على 534 من أقراص "ترامادول" و"لامالين" و"كودايين" و"برازيبام" المخدرة، فيما حجزت السلطات 1062 قرص "ترامادول" و"ليريكا" (بريباغالين)، داخل عبوات لأدوية للسكري والمعدة لدى الراكب الثاني، في محاولة منه لخداع رجال الجمارك.

هذا، وقرر مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، جمال عبد الفتاح، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 ​محاضر ضبط​ وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

