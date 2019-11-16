العبادي: لحكومة مستقلة وإجراء انتخابات مبكرة

دعا زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء العراقي السابق، ​حيدر العبادي​ إلى "الذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها ​حكومة​ مستقلة لإجراء ​انتخابات​ مبكرة"، مشيراً إلى أن "دون مرحلة انتقالية بسقوف زمنية محددة، فإنّ الحديث عن أي خارطة طريق تسويف ومماطلة"، كما دعا إلى "مرحلة انتقالية تقودها حكومة مستقلة، مهمتها الأساسية انتخابات مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة بشراكة ​الأمم المتحدة​"، مضيفاً "جميع مهام الإصلاح للنظام السياسي تنتجها حكومة منتخبة جديدة".

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