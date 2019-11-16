بومبيو: قرار سحب جزء من قواتنا المتواجدة في سوريا كان صائبا

برر وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، قرار الرئيس ​دونالد ترامب​ سحب جزء من ​القوات الأميركية​ من ​سوريا​، معلنا أن "​واشنطن​ نجحت في تحقيق أهدافها في هذا البلد"، مشيراً إلى "إننا حققنا أهدافنا وقمنا بضمان توفير الغطاء الجوي لعملياتنا ضد تنظيم "داعش" الارهابي، وأصبح ذلك عاملا هاما من عوامل إنجاح العملية وعلى أميركا أن تفتخر بما أنجزناه هناك".

واعتبر أن "انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا لن يعرض أمن ​الولايات المتحدة​ للخطر"، موضحا أن "​الولايات المتحدة الاميركية​ تحتفظ بقوة كبيرة في ​العراق​، إضافة إلى بقاء عدد لا يستهان به من العسكريين الأميركيين في سوريا".