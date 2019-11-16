درغام: بحاجة لحكومة مطعمة سياسيا لانه لا يمكن تخطي نتائج الانتخابات النيابية

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ إلى "إننا بحاجة لحكومة مطعمة سياسيا لانه لا يمكن تخطي ​الدستور​ ولا يمكن ان نغض النظر عن نتائج ​الانتخابات النيابية​ التي أفرزت أكثرية ولا يمكن بسحر ساحر إخراج الأكثرية من الصورة وتخطي الدستور"، مشيراً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ موافقون على تكليف الوزير السابق ​محمد الصفدي​ لتأليف ​الحكومة​".

وفي تلفزيوني، أشار درغام إلى أنه "لا يمكن الذهاب إلى حكومة 6 أو 8 أشهر لمواجهة التحديات لاننا بحاجة لسنة او سنتين للخروج من الازمة الاقتصادية وحكومة تكنوسياسية فيها اختصاصيين من أهل ال​سياسة​ يمكن أن تؤمن الاستمرارية بمواجهة التحديات في الملفات الكبيرة ك​ملف النفط​ و​النازحين السوريين​ و​المجتمع الدولي​، خاصة أنه لا يمكن الذهاب إلى المجتمع الدولي بحكومة فيها وزراء لا اتصالات لديهم في هذا المجال".

وأكد "إننا بحاجة لحكومة تكنوسياسية او حكومة اختصاصيين مطعمة بالسياسيين تؤمن الاستمرارية السياسية لمواجهة التحديات والملفات السياسية الصعبة"، مشيراً إلى "إنني إميل إلى ؤئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لتأليف الحكومة وخياري الاول هو الحريري ولكن الاخير لا يرغب بذلك وهو من زكى الصفدي وهو خياره".

وأضاف "الحراك في ​جل الديب​ غير حراك ​ساحة الشهداء​ ورياض الصح"، مشيراً إلى أنه "لا قيادة موحدة للحراك ولا أجندة موحدة له ولا مطالب محددة له وما يقبل به الحراك في ساحة الشهداء لا يقبل به المتظاهرون في ​طرابلس​ ولا يقبل به المحتجون في ​تعنايل​ وغيره وغيره".