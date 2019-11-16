شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: العدوان على سوريا شرد 350 ألفا واستخدمت فيه أسلحة كيماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جوناي قوبيلاى، المتحدث باسم حزب الشعب الديمقراطى التركى المعارض، إننا نوجه نداءً للأطراف المعنية والمجتمع الدولى، يجب اتخاذ الخطوات اللازمة فى أسرع وقت ممكن، من أجل عودة 350 ألف سورى، نزحوا من شمال سوريا.

وأضاف فى فيديو له، يجب التحقيق فى الادعاءات الخطيرة بارتكاب جرائم حرب، وقتل المدنيين، واستخدام أسلحة كيميائية، ويجب عدم إهمالها، ويجب السماح للمؤسسات الدولية والخبراء الرسميين المستقلين بإجراء تحقيق ميدانى، ويجب اتخاذ خطوات سريعة من أجل إنهاء الحالة المأساوية للناس.

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