شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يجبر على الصمت أمام إهانات ترامب له لتورطه بمعاملات مالية مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جودت كامل محلل سياسي تركى، إن الرئيس رجب أردوغان تورط فى معاملات مالية مشبوهة تجبره على الرضوخ للقرار الأمريكى وعدم التعليق على الإهانات الموجهة له من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أو استمرار عملية نبع السلام بنفس الوتيرة التى انطلقت بها.

وقال المحلل السياسى التركى، فى تقرير نقلته صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، أنه من الطبيعى أن يتجاوز أردوغان كل هذه الإهانات الأمريكية، ويتمسك بإتمام الزيارة لواشنطن، فهو مجبر عليها، وليس مخيرًا فالمتابع لوسائل الإعلام الأمريكية سيجد أنه بمجرد ذكر اسم أردوغان سيكون الأمر مرتبطًا بالمعاملات المالية المشبوهة التي تجرى عبر أرصدته الشخصية على مستوى بنوك الدول الغربية.

وأوضح جودت كامل، أن أمريكا توصلت إلى معلومات مؤكدة، مفادها أن أرصدة أردوغان الخاصة في بنوك الدول الغربية، شهدت تحويلات مالية تم اكتسابها بطرق غير شرعية، كما أنه من مصلحة الرئيس التركي زيارة أمريكا وتجاوز إهانات ترامب، خوفاً على فضح اختلاساته، وكشف مصادر تلك الأموال، التي سيكون جزءًا منها نتاج الإتجار مع تنظيم داعش، وجزءًا آخر بسبب فساده المالى وقيامه بمعاملات غير قانونية.