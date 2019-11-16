أسرته تستغيث بالسيسي.. "الطفل يوسف" يحلم بـ"رئة" تنقذ حياته - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قابعًا على سريره يجلس، "يوسف" بشكل شبه دائم، وكأن مصيره أصبح معلقًا بذلك الخرطوم المتدلي من أسطوانة الأكسجين التي تحولت إلى رفيقته ومنقذته بما تمده به من هواء عبر أنفه ليتنفس بعد أن أغلقت الشعيرات الدموية رئتي الطفل الذي بالكاد صعد على درجة عمره العاشرة، وأصبح في حاجة إلى زرع رئة.

"نفسي يوسف يعيش ويتحقق حلمنا بعمل عملية زرع رئة".. هكذا لخص أحمد حلمي ذكي، والد الطفل "يوسف" حلمه ونجله في أن يمارس حياته بشكل طبيعي، متابعًا: "كل الأطباء اجمعوا أن يوسف محتاج العملية وللأسف مش بتتعمل في مصر والأمل في ربنا لأنه المرض معه من صغره ووصل إلى درجة متأخرة جعلته لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي أو يمارس حياته كباقي الأطفال".

وقال والد "يوسف" إنه ذهب بنجله للعديد من المستشفيات الحكومية وبعض الأطباء في القاهرة الذين اجمعوا على معاناة يوسف من ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي ناجم عند حدوث نمو غير طبيعي في الشعيرات الدموية بالرئتين أدت إلى حدوث فشل تنفسي".

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شيماء السيد والدة الطفل، التقطت طرف الحديث، وأكدت أن ابنها منذ ولادته يعاني من مشكلة الرئة، وبعد الذهاب لعدة مستشفيات سواء في المنصورة أو القاهرة أجمع الأطباء على أنه يحتاج لجراحة عاجلة لإنقاذ حياته.

وتابعت قائلة: "اسودت الدنيا في وشي، مكنتش عارفة أعمل إيه وحاسة إن ابني بيروح من إيدي وبقيت ألف أنا ووالده على المستشفيات، وصرفنا كتير لكن مش مهم، جميع الأطباء نصحوني بإجراء العملية خارج مصر لكن لا نملك من الأمر شيئًا".

وناشدت والدة الطفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتدخل وانقاذ حياة نجلها بالسفر إلى الخارج وإجراء العملية له.