متوفيان و8 مصابين صدمتهم سيارة ملاكي في وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: لقى شابان مصرعهما، وأصيب ٨ أشخاص آخرين في حادث سير بمنطقة وسط البلد، مساء الجمعة. تلقى مشرف عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب بانقلاب سيارة ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين. تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالشارع المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب السرعة الزائدة، وتجاوزت الرصيف، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين، نُقلوا إلى المستشفى للعلاج.

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