العراق .. مقتل متظاهر وإصابة أخر بانفجار قرب ساحة التحرير ببغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا):

أفاد شهود عيان أن عبوة صوتية انفجرت أسفل سيارة مدنية قرب ساحة التحرير وسط بغداد مساء اليوم الجمعة أوقعت قتيلا وأصابت آخر.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الالمانية (د ب ا)-:" إن عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم قرب ساحة التحرير وسط بغداد مما تسبب بمقتل متظاهر وإصابة أخر بجروح".

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