أكاديمية الفنون تستضيف مناقشة فيلم "ورد مسموم" لإبراهيم عبد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
ينظم المعهد العالي للنقد الفني التابع لأكاديمية الفنون برئاسة د. أشرف زكي، لقاءً أدبيًا مع الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، لمناقشة فيلم "ورد مسموم" بحضور مخرجه أحمد فوزي صالح.
الفيلم حاصل على عدد كبير من الجوائز، ورشح مؤخرًا لتمثيل مصر في القائمة النهائية التي ستتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
يقام اللقاء بمشاركة شباب الباحثين بالمعهد العالى للنقد الفني بمختلف أقسامه، وذلك ضمن فاعليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون الثاني بعنوان "الشباب وحوار الإبداع" من 16 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، بقاعة ثروت عكاشة.
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