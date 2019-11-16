اعتقال قيادي كبير في داعش بأوكرانيا

أكدت أوكرانيا اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش بعد عملية نفذتها بحسب الاستخبارات الأوكرانية والشرطة الجورجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، وجاء في بيان لأجهزة الأمن الأوكرانية أن المعتقل مواطن جورجي ملقب ب"البراء الشيشاني".

وأضاف البيان أنه كان لفترة معاون أبو عمر الشيشاني أحد أبرز القادة العسكريين في تنظيم الدولة الإسلامية والذي أعلن التنظيم الجهادي مقتله في 2016، وقال المصدر إن البراء الشيشاني غادر سوريا في 2016 إلى تركيا حيث "واصل تنسيق أنشطة" تنظيم داعش، وتابع البيان "بعد أن وصل إلى أوكرانيا في 2018 بصورة غير قانونية بجواز سفر مزور اعتقلته قوات الأمن قرب منزله في ضاحية كييف".

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن البراء الشيشاني لم يكن "قائدا كبيرا في تنظيم داعش بل مجرد مقاتل"، وأضاف انه حارب في صفوف التنظيم المتطرف في ضاحية اللاذقية (غرب سوريا) قبل أن يتم طرد المجموعة في العراق وبلاد الشام من المنطقة في 2013.

وأفاد جهاز الأمن الجورجي أن الاسم الحقيقي لبراء الشيشاني هو سيزار توخوساشفيلي، وأوضح في بيان أن توخوساشفيلي الشيشاني من جورجيا كان ملاحقا من السلطات الجورجية "كعضو في منظمة إرهابية".