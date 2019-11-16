الوافدون للمملكة يتمتعون بالحماية وتحويلاتهم تتخطى 84 مليار ريال

شاركت هيئة حقوق الإنسان في المؤتمر الدولي عن «حماية حقوق العمال المهاجرين»، والذي عقد في كاتماندو عاصمة نيبال»، وختم أمس.

وأوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الدكان، أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، ودورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

عمالة

بيّن الدكتور الدكان، أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة، يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الكريمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين، تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدا أن العمالة في المملكة تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك، خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.

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لجنة عليا

أفاد الدكان، بأن المملكة أنشأت لجنة وطنية عليا تُعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص، يُشرف عليها ويرأسها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، تهدف إلى الحماية من الاتجار بالأشخاص بصوره كافة، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة على معاقبة مرتكبيه.

وأشار إلى أن الإحصاءات في العام الماضي 2018، أظهرت أن مجمل التحويلات المالية للعمالة الوافدة للمملكة بلغت أكثر من 5. 22 مليار دولار، وهي تسهم بشكل فاعل في تنمية بلادها.