الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتحقيق بمجزرة عائلة بغزة

رام الله (الاتحاد) نعى الاتحاد الأوروبي فقدان أرواح المدنيين الـ34 الذين استشهدوا في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة، وبينهم 8 أطفال.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس، أمس، إنه سيتابع عن كثب مع السلطات الإسرائيلية نتائج التحقيق في حادث قتل 8 أفراد من نفس العائلة في غزة يوم 13 نوفمبر، والذي ينبغي أن يكون شفافاً، وأن يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن المحاسبة.

وأضاف أن يجب على إسرائيل ممارسة ضبط النفس وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع الإصابات في صفوف المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبر البيان أن إطلاق الصواريخ على التجمعات المدنية في إسرائيل أمر غير مقبول.

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