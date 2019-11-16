قابوس متفائل بجهود إحلال الاستقرار بالمنطقة

مسقط (بنا) أبدى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، تفاؤله بالجهود المبذولة لإحلال الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن السلطان قابوس تأكيده، خلاله ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء العُماني، حرص سلطنة عُمان الدائم والمستمر على تعزيز التفاهم والحوار البناء والتعاون بين الدول من أجل حل القضايا كافة بالطرق السلمية بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة. وعلى الصعيد المحلي، أبدى السلطان قابوس ارتياحه لما يُبذل من جهود أدت إلى المحافظة على مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل.

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