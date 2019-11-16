رئيس تونس يكلف الجملي بتشكيل حكومة

تونس (وكالات) كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، الحبيب الجملي، مرشح حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة.

وأعلنت الرئاسة التونسية تكليف الجملي وهو تكنوقراط، وكان شغل مناصب حكومية بعد ترشيحه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

والجملي مهندس زراعي شغل منصب كاتب دولة للزراعة بين عامي 2011 و2014، وله بحوث في هذا المجال.

ولدى الجملي (60 عاماً) مهلة شهر، تمدد لمرة واحدة للتوصل إلى تشكيل حكومة.

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