إحالة صحافيين محتجزين لدى الحوثيين إلى المحاكمة

عدن (الاتحاد) أحالت ميليشيات الحوثي الانقلابية ملف محاكمة صحافيين محتجزين لديها منذ 4 سنوات إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء تمهيداً لإصدار أحكام قضائية بحقهم.

وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين المحامي عبد الباسط غازي أن الهيئة تفاجأت بإحالة ملف الصحافيين إلى القاضي المدعو محمد مفلح المعروف بتعصبه المطلق للانقلابيين، مطالباً بإحالة ملفهم إلى محكمة الصحافة نظراً لانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة.

وتوجه ميليشيات الحوثي تهماً كيدية لأكثر من 11 صحافياً يمنياً في صنعاء ومحافظات أخرى ضمن سياسة الإرهاب واستهداف المناهضين والمعارضين لها في اليمن. وكشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين عن تدهور الحالة الصحية للصحافيين المحتجزين لدى الميليشيات، وسط منع حصولهم على الرعاية الصحية.

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