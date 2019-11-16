كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وكشف البيان الصادر عن الديوان الملكي، أنه سوف تتم الصلاة على الأمير الراحل، اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ودعا البيان للفقيد أن يتغمده الله "بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".