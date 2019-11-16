كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالبصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شهود عيان، مساء اليوم الجمعة، إن العشرات من المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى البوابة الشمالية لميناء أم قصر التجاري شمالي الخليج، بمحافظة البصرة 550 كم جنوبي بغداد.

وأعلن شهود "أن العشرات من المتظاهرين قاموا مساء اليوم، بإغلاق الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر الشمالي ومنعوا دخول وخروج الشاحنات"، مؤكدين على أن القوات العراقية تحيط بالمتظاهرين.

وتمكنت السلطات المحلية بالتعاون مع الزعامات العشائرية، في يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، من إعادة افتتاح الطرق المؤدية إلى بوابات ميناء أم قصر بعد اغلاق دام نحو اسبوع.

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