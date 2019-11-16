الكشف عن اسم الرجل الأكثر إثارة في العالم.. أمريكي زار المغرب قبل 4 سنوات

منحت مجلة “بيبول” الشهيرة، الفنان الأمريكي “جون ليجند” لقب “الرجل الأكثر إثارة في العالم” لسنة 2019، وصدرت صورته على غلاف المجلة، اليوم الجمعة.

وعن اختياره “الرجل الأكثر إثارة في العالم”، علق “جوند ليجند”: “أنا متحمس، لكنني خائف في الوقت نفسه من الضغط الشديد، إذ سينتقدني الجميع، وسيسألونني حول أحقيتي باللقب، خصوصا أنني أخلف إدريس إلبا، وهذا ليس عادلاً!”.

الفنان “جون ليجند”، البالغ من العمر 40 سنة، متزوج من عارضة الأزياء كريسي تيغن، ولديهما طفلان.

وخلف الأمريكي “جون ليجند”، الممثل الإنجليزي، إدريس إلبا، الذي حصد اللقب خلال العام الماضي.

“الرجل الأكثر إثارة في العالم “جون ليجند”، زار المغرب عام 2015، واحتفل في مدينة مراكش، بعيد ميلاده السابع والثلاثين، في رحلة رومانسية مع زوجته.