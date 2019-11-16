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عبد الخالق مسعود يستقيل من منصبه في الاتحاد العربي لكرة القدم

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2019-11-15 | 22:45

عبد الخالق مسعود يستقيل من منصبه في الاتحاد العربي لكرة القدم

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أرسل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، استقالته من عضوية الاتحاد العربي على خلفية قرار الأخير بنقل مباراة الشرطة الى خارج العراق في بطولة الأندية العربية "كأس محمد السادس".
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد قرر نقل مباراة إياب دور الـ16 بين الشرطة ونواذيبو الموريتاني الى خارج العراق، بعد ان كان من المقرر اقامتها في كربلاء، بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، "قدمت استقالتي من عضوية الاتحاد العربي لكرة القدم، بعدما قرر نقل مباراة الشرطة امام نواذيبو الموريتاني الى خارج العراق".


وأوضح بالقول، "تقدمت بطلب رسمي خلال الأيام الماضية الى الاتحاد العربي من اجل إقامة المباراة في مدينة أربيل، كونها امنة ولا تشهد أي احداث او تظاهرات، تماماً كما حدث في مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بالبطولة العربية".

وأضاف مسعود، أن "الاتحاد العربي لم يستجب لطلبنا واغلق الموضوع وبالتالي بعثت استقالتي الى الاتحاد العربي لكرة القدم لعدم اقامة المبارة في العراق".

يذكر ان مباراة الذهاب في موريتانيا، قد انتهت بفوز الشرطة 1-0.


ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب في الـ26 من تشرين الثاني الجاري.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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