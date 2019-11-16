عبد الخالق مسعود يستقيل من منصبه في الاتحاد العربي لكرة القدم

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2019-11-15 | 22:45
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وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، "قدمت استقالتي من عضوية الاتحاد العربي لكرة القدم، بعدما قرر نقل مباراة الشرطة امام نواذيبو الموريتاني الى خارج العراق".
وأوضح بالقول، "تقدمت بطلب رسمي خلال الأيام الماضية الى الاتحاد العربي من اجل إقامة المباراة في مدينة أربيل، كونها امنة ولا تشهد أي احداث او تظاهرات، تماماً كما حدث في مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بالبطولة العربية".
وأضاف مسعود، أن "الاتحاد العربي لم يستجب لطلبنا واغلق الموضوع وبالتالي بعثت استقالتي الى الاتحاد العربي لكرة القدم لعدم اقامة المبارة في العراق".
يذكر ان مباراة الذهاب في موريتانيا، قد انتهت بفوز الشرطة 1-0.
ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب في الـ26 من تشرين الثاني الجاري.
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