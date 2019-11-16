شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: الشرطة تقتل محتجين وانفجار يقتل أربعة أشخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أشارت مصادر طبية إلى مقتل 2 وإصابة 25 من المتظاهرين إثر اشتباكات وقعت بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين في بغداد، بعد محاولة المحتجين إزالة بعض الحواجز بساحة الخلاني وسط بغداد، فيما أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن سقوط 4 قتلى بانفجار قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وأكدت المصادر الإعلامية أن أطرافاً حاولت استهداف المتظاهرين في الناصرية.