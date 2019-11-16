شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: الشرطة تقتل محتجين وانفجار يقتل أربعة أشخاص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أشارت مصادر طبية إلى مقتل 2 وإصابة 25 من المتظاهرين إثر اشتباكات وقعت بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين في بغداد، بعد محاولة المحتجين إزالة بعض الحواجز بساحة الخلاني وسط بغداد، فيما أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن سقوط 4 قتلى بانفجار قرب ساحة التحرير وسط بغداد.
وأكدت المصادر الإعلامية أن أطرافاً حاولت استهداف المتظاهرين في الناصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد: الشرطة تقتل محتجين وانفجار يقتل أربعة أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.