جبق افتتح مركز الغبيري الصحي: نسعى إلى تأهيل المستشفيات الحكومية كما يجب

أكّد وزير الصحة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​، خلال افتتاحه "مركز ​الغبيري​ الصحي" التابع ل​بلدية الغبيري​، "أننا نهتم بمثل هذه المراكز الصحية لإدراكنا أهمية وحجم ما تقدمه من خدمات صحية إلى المواطنين، وهي بذلك تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول للمواطنين، علما بأن عددها في ​لبنان​ 223، وسنسعى لتكون 250 في ​المستقبل​".

ولفت إلى "أن هذه المراكز تشكل جزءًا لا يتجزأ من عمل ​وزارة الصحة​، خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة"، مشددًا على "أننا نثمن الجهود المبذولة من قبل بلدية الغبيري في هذا المركز، الذي سيسهم فعليًا في تخفيف المعاناة عن شعبنا ضمن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وهذه المراكز تقدم إلى المرضى المعاينات و​الأدوية​ والفحوصات، و75 في المئة من المواطنين يترددون عليها، وهي بذلك تخفف أعباء كثيرة عن الوزارة و​المستشفيات الخاصة​ والحكومية. كما تخفف الفاتورة الصحية".

وأسف جبق لـ "اعتماد ​الدولة​ على المستشفيات الخاصة بنسبة كبيرة، وليس على الحكومية"، لافتًا إلى "سعي الوزارة الجاد إلى تأهيل الحكومية كما يجب، لكن الأوضاع السائدة والتجاذبات المستمرة والمماطلة حالت دون ذلك، لتبقى مستشفيات ​بيروت​ و​النبطية​ و​طرابلس​ الحكومية وحدها الأنشط على الصعيد الحكومي".