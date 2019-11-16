وزارة الاشغال: الورش الفنية بأعلى الجهوزية لتأمين انسياب مجاري الامطار

أكدت ​وزارة الاشغال​ العامة والنقل ان ورشها واجهزتها الفنية والتي "سبق وان باشرت منذ مطلع شهر ايلول اعمال تأهيل قنوات تصريف مياه ​الامطار​ على الاوتوسترادات والطرق الرئيسية المكلفة بأعمال صيانتها، هي حاليا بأعلى درجات الجهوزية وتعمل ميدانيا على الارض لتأمين انسياب مجاري الامطار ضمن نطاق عملها والتي لا تشمل الطرق الداخلية والمحلية و​بيروت​ الإدارية التي يعود امر صيانتها للبلديات كل ضمن اختصاصها".

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