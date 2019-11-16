مستشارة الصفدي: جمع ثروته خارج لبنان وأتى كرجل ثري واستثمر في لبنان

أوضحت مستشارة الوزير السابق ​محمد الصفدي​، أمال سليمان أن "محمد الصفدي جمع ثروته خارج ​لبنان​ وأتى كرجل ثري واستثمر في لبنان"، متسائلة "هل المطلوب أن تأتي شخصيات فقيرة الى لبنان وتجني ثروات من مناصبها الوزارية؟".

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