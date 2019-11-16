حسن روحاني: رفع أسعار البنزين يصب في صالح الشعب

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني ان "قرار الحكومة رفع أسعار البنزين يصب في مصلحة الشعب، وجاء من أجل مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة المعرضة للضغط"، مشيراً إلى أنه "لا يتصور أحد أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأنها قامت بذلك كي تعوض العجز في ميزانيتها، ولن يذهب ريال واحد من هذه الأموال إلى الخزانة".
ولفت إلى أن "الحكومة كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى أن تجد طريقة لمساعدة ودعم الشرائح الضعيفة في البلاد من الذين يواجهون ضغوطا بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولكن بسبب نقص الموارد في الميزانية لم يتم تنفيذ ذلك".
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