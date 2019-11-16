برلماني مصري: مصر لديها قوة لحماية حقوقها من الغاز في البحر المتوسط

أكد البرلماني المصري، مصطفى بكري، أن "إعلان تركيا مواصلة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، هو محاولة استفزازية ليست الأولى"، مشيراً إلى أن "تركيا تدرك أن لا حق لها في التنقيب وفقا للاتفاق المصري القبرصي اليوناني، ومصر لن تسمح بالمساس بحقوقها من الغاز في البحر المتوسط".
ولفت إلى انه "إذا كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يظن أن لقاءه الأخير بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يعطيه قوة لاستفزاز الأخرين فهو موه"، مشيراً إلى أن "مصر لديها من القوة لحماية حقوقها، وأساليب أردوغان هي بلطجة كما فعل في شمال سوريا".
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