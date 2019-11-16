الرئاسة التركية: بوتين يخطط لزيارة تركيا خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني 

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين عن أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ يخطط لزيارة ​تركيا​ خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني المقبل".

يذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا على مذكرة تفاهم حول انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية بشمال سوريا وانتشار الجيش السوري على الحدود، وتسيير دوريات روسية – تركية مشتركة في المنطقة، خلال زيارة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى روسيا، يوم 22 تشرين الأول الماضي.