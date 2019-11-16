طائرات استطلاع أميركية وبريطانية تحلق قرب الحدود الروسية الغربية

أظهرت بيانات مواقع رصد الطيران أن طائرتي استطلاع أميركيتين وأخرى بريطانية قامت بتحليقات بالقرب من الحدود الروسية الغربية. وتشير البيانات إلى أن طائرتي RC-135V وE-8C Joint STARS للقوات الجوية الأميركية و​طائرة​ RC-135W للقوات الجوية الملكية البريطانية، أقلعت من قواعد في ​بريطانيا​ و​ألمانيا​، وحلقت قرب حدود مقاطعة كالينينغراد غربي ​روسيا​. ونفذت الطائرات مهاما في أجواء ​بولندا​ و​ليتوانيا​ وفوق بحر البلطيق. وأفادت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة ل​وزارة الدفاع الروسية​ بأن 12 طائرة أجنبية قامت بتحليقات استطلاعية بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الأخير. وأكدت الصحيفة أن الطائرات التابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية أقلعت 4 مرات لاعتراض ومرافقة الطائرات الأجنبية ومنعت وقوع أي انتهاك للحدود الروسية.



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