طائرات استطلاع أميركية وبريطانية تحلق قرب الحدود الروسية الغربية

أظهرت بيانات مواقع رصد الطيران أن طائرتي استطلاع أميركيتين وأخرى بريطانية قامت بتحليقات بالقرب من الحدود الروسية الغربية.
وتشير البيانات إلى أن طائرتي RC-135V وE-8C Joint STARS للقوات الجوية الأميركية وطائرة RC-135W للقوات الجوية الملكية البريطانية، أقلعت من قواعد في بريطانيا وألمانيا، وحلقت قرب حدود مقاطعة كالينينغراد غربي روسيا.
ونفذت الطائرات مهاما في أجواء بولندا وليتوانيا وفوق بحر البلطيق.
وأفادت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية بأن 12 طائرة أجنبية قامت بتحليقات استطلاعية بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الأخير.
وأكدت الصحيفة أن الطائرات التابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية أقلعت 4 مرات لاعتراض ومرافقة الطائرات الأجنبية ومنعت وقوع أي انتهاك للحدود الروسية.
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