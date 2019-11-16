أكد وزير الخاريجة التركي مولود جاويش أوغلو أن "تركيا احتلت المرتبة الأولى عالميا في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة"، مشيراً إلى "إنني أشعر بالفخر بكون تركيا ليست أغنى بلد في العالم لكنها الأكثر كرما، وأنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة".
ولفت إلى أن "تركيا كانت تحتل المرتبة الأولى عالميا في المساعدات الإنسانية، من حيث نسبة المساعدات من الناتج القومي للبلاد، والآن من حيث حجم المساعدات"، مشيراً إلى أن "تركيا تقدم المساعدات الطبية من خلال إنشائها للمستشفيات في مختلف بلدان العالم، إضافة إلى استقبال المرضى من خارج البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مولود جاويش أوغلو: تركيا الأولى عالميا في مجال المساعدات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.