مولود جاويش أوغلو: تركيا الأولى عالميا في مجال المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخاريجة التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​تركيا​ احتلت المرتبة الأولى عالميا في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة"، مشيراً إلى "إنني أشعر بالفخر بكون تركيا ليست أغنى بلد في ​العالم​ لكنها الأكثر كرما، وأنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة".

ولفت إلى أن "تركيا كانت تحتل المرتبة الأولى عالميا في المساعدات الإنسانية، من حيث نسبة المساعدات من الناتج القومي للبلاد، والآن من حيث حجم المساعدات"، مشيراً إلى أن "تركيا تقدم المساعدات الطبية من خلال إنشائها للمستشفيات في مختلف بلدان العالم، إضافة إلى استقبال المرضى من خارج البلاد".