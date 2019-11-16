ائتلاف العبادي: ندعو لمرحلة انتقالية تترأس فيها شخصية مستقلة الحكومة المؤقتة

أعلن "ائتلاف النصر" برئاسة ​حيدر العبادي​ في ​العراق​، "أنّنا نؤيّد وبقوّة نصّ بيان المرجعية الدينية العليا اليوم، الّذي أتى ليؤكّد انحيازها الدائم للشعب ولصلاح الحكم وسلامة الدولة"، موضحًا أنّ "ائتلاف النصر" ومنذ الأيام الأولى لانتفاضة الشعب ضدّ ​الفساد​ والمحاصصة، كان قد أعلن خارطة طريق شاملة تضمن الخروج من المأزق، وأتبعها بسلسلة من المواقف والسياسات الثابتة على خطى الإصلاح الجذري لأسس العمليّة السياسيّة وبنية النظام السياسي".

وشدّد في بيان، على "أنّنا نكرّر اليوم رؤيتنا ومطالبنا بمرحلة انتقاليّة تديرها حكومة مؤقتة ترأسها شخصيّة مستقلة، لإجراء انتخابات مبكرة عادلة بقانون منصف ومفوضيّة مستقلّة وإشراف أممي"، لافتًا إلى "أنّنا نرى أنّ إصلاح النظام بما فيه شكله وبنيته ودستوره ومساراته بخدمة الشعب والقضاء على الفساد وتأكيد السيادة، تتّصل جميعها بمخاضات هذه المرحلة الانتقاليّة وجديّتها وصدّقيتها من قبل القوى الّتي بيدها السلطة".

وكانت قد دانت المرجعية الدينية، الاعتداء على المتظاهرين، مؤكّدةً ضرورةً محاسبة المتورطين بذلك، مشيرةً إلى أنّه "يجب الإسراع بإقرار قانون منصف للانتخابات ومفوضيتها".