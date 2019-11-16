متظاهرون يغلقون ميناء أم قصر جنوب العراق

أغلق متظاهرون في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق ميناء أم قصر بعد ساعات على إعادة فتحه، وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وذكر مصدر محلي لوكالة "روسيا اليوم" أن المتظاهرين "اتخذوا قرارا بالاعتصام في الميناء لحين تحقيق مطالبهم المتعلقة بالوظائف وتحسين الخدمات ومحاسبة قتلة المتظاهرين".
ويعتبر ميناء أم قصر أحد المنافذ الحيوية في العراق، وفي وقت سابق حذرت الحكومة العراقية من خسائر كبيرة جراء إغلاقه الذي حدث قبل أيام.
وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع تشرين الاول الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.
وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
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