متظاهرون يغلقون ميناء أم قصر جنوب العراق

أغلق متظاهرون في محافظة ​البصرة​، أقصى جنوب ​العراق​ ميناء أم قصر بعد ساعات على إعادة فتحه، وسط استمرار ال​احتجاجات​ المناهضة للسلطات في أنحاء مختلفة من البلاد.

وذكر مصدر محلي لوكالة "​روسيا اليوم​" أن المتظاهرين "اتخذوا قرارا بالاعتصام في ​الميناء​ لحين تحقيق مطالبهم المتعلقة بالوظائف وتحسين الخدمات ومحاسبة قتلة المتظاهرين".

ويعتبر ميناء أم قصر أحد المنافذ الحيوية في العراق، وفي وقت سابق حذرت ​الحكومة العراقية​ من خسائر كبيرة جراء إغلاقه الذي حدث قبل أيام.

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع تشرين الاول الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي ​البطالة​ والفساد.

وأسفرت أعمال عنف و​اشتباكات​ بين المحتجين و​قوات الأمن​ اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل ​الاحتجاجات​ المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات ​مكافحة الفساد​ وتحسين الأوضاع الاقتصادية.