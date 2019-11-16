المدير السابق لـCIA: المال ينفذ تدريجيا من السعودية

اشار المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" ​ديفيد بترايوس​، الى ان "​الرياض​ تريد أن يكون الطرح العام الأولي لشركة "​أرامكو​" ناجحا، كونها تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية، فهي تحتاج إلى ​المال​"، لافتا الى ان "الأموال ​السعودية​ تنفذ تدريجيا، وستكون أول من يعترف بأن صندوق الثروة السيادية قد تقلص، إنه في مكان ما دون الـ500 مليار ​دولار​ الآن".

وأوضح أن "​العجز​ في الميزانية بحسب سعر ​خام برنت​ يمكن أن يتراوح بين 40 و60 مليار دولار، استنادا إلى بعض أنشطتهم في دول المنطقة".