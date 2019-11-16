اشار المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" ديفيد بترايوس، الى ان "الرياض تريد أن يكون الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" ناجحا، كونها تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية، فهي تحتاج إلى المال"، لافتا الى ان "الأموال السعودية تنفذ تدريجيا، وستكون أول من يعترف بأن صندوق الثروة السيادية قد تقلص، إنه في مكان ما دون الـ500 مليار دولار الآن".
وأوضح أن "العجز في الميزانية بحسب سعر خام برنت يمكن أن يتراوح بين 40 و60 مليار دولار، استنادا إلى بعض أنشطتهم في دول المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير السابق لـCIA: المال ينفذ تدريجيا من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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