خفر السواحل التركي ضبط 1943 مهاجرا غير نظامي خلال أسبوع

أعلن ​خفر السواحل التركي​ عن "ضبط 1943 مهاجرا غير نظامي خلال الأسبوع الفائت، وتوقيف أحد المهربين"، موضحاً أنه "خلال الفترة ما بين 8 و14 تشرين الثاني الحالي، تم ضبط 1943 مهاجرا غير نظامي في 61 حادثة"، مشيراً إلى أن "الفرق التابعة لها تمكنت أيضا من توقيف أحد مهربي ​المهاجرين​".

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