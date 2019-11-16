شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى منشق عن الإخوان يكشف لعبتهم المشبوهة مع منظمات دولية لتشويه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن تنظيم الإخوان فشل فى تشويه الملف الحقوقي المصرى، كاشفا عن اللعبة المشبوهة للجماعة الإرهابية مع منظمات دولية لتشويه الدوليةالمصرية، قائلا:"غالبا ما يلجأ الإخوان في خطابهم التحريضي إلى التلاعب بالحقائق والمسميات و لاسيما فيما يتعلق بالهيئات والمنظمات الدولية التي تصدر عنها تقارير تتبنى أكاذيبهم وشائعاتهم المغرضة، و ذلك بالتدليس على المتلقي في شأن مدى أهمية أي من تلك المنظمات على الصعيد الدولي وفاعلية ما يصدر عنها من تقارير.

وأضاف:" الجدير بالذكر أن تلك المنظمات في مجملها هى منظمات غير حكومية تتكفل قطر بتمويل جانب كبير من أنشطتها أو يساهم تنظيم الإخوان الإرهابي في تمويلها ومن ثم يتم الدفع بها إلى العمل لتحقيق مصالحهما الخاصة وعلى رأسها تلقى شائعات الإخوان وأكاذيبهم وإدراجها في شكل تقارير تفتقر إلى النزاهة والحيادية على نحو يسئ إلى الدولة المصرية".

وتابع :" بمرور الزمن و كنتيجة للأثر التراكمي الزائف لتكرار مثل تلك التقارير المشبوهة وتعدد مصادرها فقد وجدت الدول المعادية لمصر برعاية القوى الدولية الكبرى الذريعة الواهية لتمريرها إلى العديد من المنظمات الدولية الحكومية سواء المنبثقة عن الأمم المتحدة أو غير المنبثقة لتصدر بها تقاريرا جديدة على غرار القديمة تسيء إلى مصر بهدف الضغط عليها لإيجاد متنفس للجماعات الإرهابية يسمح لها بممارسة الأعمال التخريبية الرامية إلى تقويض أركان الدولة .

وأضاف "أبو هاشم":"بالرغم من أن هذه التقارير الأخيرة صادرة عن منظمات متخصصة منبثقة عن الأمم المتحدة أو عن الاتحاد الأوروبى بحث إنها لا تعبر عن جماعة الدول سواء الأعضاء فى ميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية الاتحاد الأوروبى و إنما تعبر - فقط - عن المنظمات الفرعية التى أصدرتها - بالرغم من ذلك فإن الإخوان - كعادتهم - ذهبوا إلى المبالغة الفجة من أجل التضخيم من الأثر الناتج عن هذه التقارير حيث زعموا أنها صادرة عن الأمم المتحدة نفسها أو عن الاتحاد الأوروبى ذاته".

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وتابع :"على وجه العموم فإن ما ورد من توصيات لمصر فى مثل هذه التقارير يمثل تدخلا سافرا لا تسوغه المواثيق و الأعراف الدولية فى شئونها الداخلية على نحو يمس سيادتها القانونية على إقليم دولتها كما أنه يتناول المطالبة بأمور تمس استقلال قضاء مصر الشامخ أو تعطل نفاذ القوانين السارية فيها ، وهو ما يخرج عن نطاق سلطان واختصاص القيادة السياسية في مصر بحيث لا يمكنها الاستجابة له بحال من الأحوال .

وقال : "تلك المزاعم والشائعات والأكاذيب التي يروج لها الإخوان وحلفاؤهم هي مجرد ادعاءات مرسلة عارية تماما عن الدليل ولا تعدو أن تكون من قبيل الكذب المفضوح الذى يسهل على جهات الاختصاص المعنية في مصر الرد عليه و دحضه تماما بل و إثبات حقيقة إرهاب عصابة الإخوان وفض كافة ممارستها الإجرامية المعادية للأديان والحضارة والإنسانية، إلا إنه يجب تضافر جهود كافة مؤسسات الدول و توخيها الحذر في هذه الفترة الراهنة التي تشكل منعطفا خطيرا إزاء محاولات الإخوان وحلفائهم تدويل مزاعم الإخوان وأكاذيبهم من خلال أشخاص ومنظمات المجتمع الدولي الحكومية و لاسيما المنبثقة عن الأمم المتحدة تحسبا لأى طارئ يجد وذلك للحيلولة دون تمكن القوى المعادية من الإضرار بسمعة مصر أو بمركزها الاقتصادي .