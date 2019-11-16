شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة بالبرلمان تطلب تشديد الرقابة لمنع تداول المبيدات المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالتصدى للمبيدات المغشوشة، وزيادة وعى المواطنين حول خطورتها، وكيفية اكتشافها، وذلك لأنها تمثل خطورة على صحة المواطنين بشكل مباشر، وشن مزيد من حملات التفتيش وغلق المحال التى يثبت بيعها لهذه المبيدات.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن غياب الدور الرقابى فى منافذ تصنيع وبيع المبيدات المغشوشة وأثر ذلك على المزارعين، مما أدى إلى تدهور إنتاجية بعض حاصلات الخضر والفاكهة، حيث أثر ذلك بشكل كبير على جودة الثمار، وبالتالى انعكس بالسلب على تسويق تلك الحاصلات بالأسواق، مما حمل المزارعين خسائر مادية كبيرة.

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وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة زيادة حملات التفتيش، على منافذ البيع، وتغليظ عقوبات المتورطين فى هذه الجريمة، وتنظيم حملات توعية للمزارعين حول خطورة هذه المبيدات، وكيفية معرفتها، بل ولابد أن يكون للمواطن دور فى التصدى لهذه المبيدات.