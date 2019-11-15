كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. الرئيس التونسي يكلف مرشح "النهضة" بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، مساء اليوم الجمعة، مرشح حزب "النهضة" الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لموقع الشروق التونسية.

والتقى الرئيس التونسي، اليوم بقصر قرطاج راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة، بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

وتولى راشد الغنوشي إطلاع رئيس الجمهورية على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.

وكان حزب "النهضة" في تونس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، بأنه سيتم ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة.

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هذا وولد الحبيب الجملي في مارس 1959 بالقيروان، وهو متحصل على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.

واشتغل "الجملي" بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة قبل أن يتولى الاشراف على شركة كبرىرأس مالها يقدر بـ200 مليون دينار، ليتولى سنة 2011 كاتبا عاما لدى وزير الفلاحة، وهو كاتب دولة سابق في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

وقال الغنوشي، إن "حركة النهضة حرصت على إعادة الاعتبار لمجلس النواب، وإنزال السلطة إلى الشعب، على اعتبار أن تمثيل الشعب هو تمثيل مباشر، كذلك الديمقراطية هي ديمقراطية مباشرة تجعل الناس قريبين من السلطة"، مضيفاً "نهنئ كل الذين انتخبونا، والذين لم ينتخبونا".

هذا ووقع تداول 3 أسماء مرشحة بقوة لقيادة وتشكيل الحكومة المقبلة، منذ يوم أمس الخميس، وهم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي المدعوم من حزب "قلب تونس" والمقرب من رئيسه نبيل القروي، ومنجي مرزوق مدعوم من قيادات حركة النهضة، وكذلك وزير بن علي رضا بن مصباح، الذي يلقى مساندة من الأحزاب الأخرى، قبل أن يطيح منجي مرزوق بهذه التكهنّات ويعلن في بيان أن "تكليفه برئاسة الحكومة أمر مستبعد"، ويدخل اسمان آخران إلى القائمة التفاضلية المرشحة، وهما الحبيب الجملي كاتب دولة سابق في وزارة الزراعة، وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين.