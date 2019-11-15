أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 15/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || خامنئي يعترف: إيران لا تريد القضاء علي اليهود

أعلن مسؤولون عراقيون، اليوم الجمعة، عن وجود إصابات خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرات وسط بغداد بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين أصيب عشرات آخرون بالرصاص وحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

نفي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، سعي إيران للقضاء على اليهود، مؤكدًا علي أن قضية فلسطين تشكل أعظم مصيبة في العالم الإسلامي.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || مدينة إيطالية تتعرض لأسوء فيضان منذ 50 عامًا