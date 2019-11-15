كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنائية الدولية تعلن موقفها من التحقيق في جرائم ضد الروهينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المحكمة الجنائية الدولية، إنها وافقت على طلب الادعاء بإجراء تحقيق كامل في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينجا في ميانمار، التي تم ترحيلها بشكل منتظم عبر الحدود إلى بنغلاديش.

وفر أكثر من 730.000 من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة منذ حملة القمع، التي قام بها جيش ميانمار عام 2017، والتي يقول محققو الأمم المتحدة إنها نفذت "بقصد الإبادة الجماعية".

والأغلبية البوذية في ميانمار تنفي اتهامات بالإبادة الجماعية. ومع ذلك، فإن اتهام الإبادة الجماعية، أثناء تواجده ضمن اختصاص المحكمة، ولن يتم التحقيق فيه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قائمة على المعاهدات ولا تدعمها ميانمار.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم، إنه على الرغم من أن ميانمار ليست عضوًا في المحكمة، إلا أنها تتمتع بصلاحية النظر في الجرائم المزعومة التي وقعت جزئيًا عبر الحدود في بنغلاديش، وهي عضو.

وفي بيان، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعين تم منحهم الإذن للنظر في الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم واسعة النطاق أو منهجية ضد الروهينجا، بما في ذلك الترحيل، وجريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد على أساس العرق، أو الدين.

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والمحكمة الجنائية الدولية هي الآن المحكمة الدولية الثانية التي تنظر في الأعمال الوحشية المزعومة ضد الروهينجا، بعد أن تقدمت جامبيا يوم الاثنين بمحكمة العدل الدولية ضد ميانمار بسبب ارتكابها إبادة جماعية مزعومة ضد الأقلية المسلمة.

ومحكمة العدل الدولية هي المحكمة العليا للأمم المتحدة في المنازعات بين الدول.

وتعهدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة يوم الخميس بأن مكتبها سيجري تحقيقًا مستقلًا ونزيهًا.

وقالت في بيان، هذا تطور مهم يبعث بإشارة إيجابية لضحايا جرائم الفظائع في ميانمار وأماكن أخرى، وسيسعى التحقيق إلى كشف الحقيقة.