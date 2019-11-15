- 1/2
- 2/2
كلفّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة، مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وقال البيان أن سعيد “سلم الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر من “النهضة”، إن الجملي هو مرشح الحركة لتشكيل الحكومة المقبلة.
والجملي (60 عاما) خيبر زراعي شغل خطة كاتب دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).
وواستقبل سعيّد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، حيث أطلع الأخير الأول على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة.
وحصل حزب حركة النهضة، على أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة؛ ما يمنحه حق تشكيل الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. الرئيس “قيس” يستقبل مرشح “النهضة” الجملي ويكلفه بتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.