سعر البنزين يشعل الاحتجاجات في إيران

شهدت عدة مدن إيرانية، منتصف ليلة أمس الخميس/ الجمعة، احتجاجات، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، إذ اصطفت طوابير سيارات المواطنين، الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار.

ووفقا للقرار، الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران، والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، فغن سعر ليتر البنزين أصبح 3 آلاف تومان ( حوالي 36 سنتا) لليتر الواحد، بعد ما كان 1000 تومان فقط (أي حوالي 12 سنتا).

كما سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة، والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان للتر الواحد، بحسب القرار الجديد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور، والمقاطع، التي تظهر مئات المواطنين في كل من أصفهان، والأهواز، وأرومية، وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن، ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

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كما تداول ناشطون صورا، ومقاطع فيديو تظهر أشخاصا تجمعوا في محطات، وحريقا مشتعلا في محطة للبنزين

في حين، قال الإيرانيون إن متوسط دخلهم، الذي لا يتجاوز حوالي 200 دولار، لا يتحمل أعباء زيادة أسعار البنزين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تضاعفت منذ بدء العقوبات، وما تزال بارتفاع مستمر.

ويتوقع أن يخلق ارتفاع أسعار البنزين معضلة جديدة لسيارات الأجرة، إذ لا يتناسب هذا الارتفاع مع الأجور المنخفضة لسائقيها، الذين سيعمدون بالتالي إلى رفع الأجرة، كما حدث في مرات سابقة، بحسب ما يرى عدة خبراء.