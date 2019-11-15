في بادرة طيبة.. عائلات ونشطاء يفتحون بيوتهم لإيواء مترشحي مباراة التعليم القادمين من مناطق بعيدة

قبل يوم واحد من تاريخ إجراء مباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين “أطر الأكاديميات” دورة نونبر 2019، أعلن عدد من النشطاء، والعائلات في مدينة أزيلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتح بيوتهم لإيواء أستاذة الغد، القادمين من مناطق بعيدة.

وعبر أحد المواطنين من أزيلال أنه استقبل، في العام الماضي، 14 مترشحا في منزله، ومستعد مرة أخرى لاستقبال العدد نفسه، وتقديم المساعدة لأساتذة الغد.

كما أعلنت عائلات أخرى رغبتها في استقبال المترشحين لمباريات التعليم، وقدمت أرقام هواتفها لمن يريد المبيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفِي اتصال هاتفي لـ”اليوم24″ مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في بني ملال، عبر هذا الأخير عن استعداد الأكاديمية للمساعدة، إذ إنها تجري اتصالاتها من أجل التنسيق، وتوفير المبيت للمترشحين المقبلين على مباراة التعليم، وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستنظم، يوم غد السبت 16 نونبر 2019، للتباري على 15000 منصب.