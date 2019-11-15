بسبب الأمطار.. مخاوف من تضرر أرضية ملعب “مولاي عبد الله” وعزوف الجماهير

عرفت مدينة الرباط منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم تهاطلا كبيرا لأمطار الخير، وهو الأمر الذي من المرتقب أن يؤثر على المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الموريتاني، مساء اليوم الجمعة، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويخشى “أسود الأطلس” أن تؤثر هذه الأمطار على حالة أرضية الملعب، خاصة وأن كل العناصر الوطنية تعودت على اللعب على أرضية ملعب مثالية في الملاعب الأروبية.

الخشية أيضا، من عزوف جماهيري عن هذه المباراة، التي سيكون فيها المنتخب المغربي في حاجة ماسة للدعم والمساندة من الجماهير، في أول اختيار رسمي له، منذ المشاركة الأخيرة في كأس إفريقيا للأمم.

وحسب الأنباء القادمة من الجامعة، فإن الإقبال على التذاكر كان ضعيفا منذ انطلاق عملية البيع، ومن المرتقب أن تؤثر هذه الأمطار على الحضور الجماهيري أيضا، خاصة إذا لم يتحسن الجو في الساعات القليلة المقبلة.