بودرا رئيسا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة

انتخاب محمد بودرا، رئيس المجلس الجماعي للحسيمة، اليوم الجمعة، رئيسا للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة.

ووصل بودرا اليوم لرئاسة المنظمة، بعدما كان قد تمكن أمس، من تصدر نتائج الجولة الأولى من انتخابات رئاسة المنظمة العالمية للمدن المتحدة والحكومات المحلية التي جرت في ديربان بجنوب إفريقيا.

وتعتبر قمة المدن المتحدة والحكومات المحلية، التي تضم حوالي 3000 مندوب من مختلف أنحاء العالم، أكبر تجمع عالمي للقادة المحليين والإقليميين والفاعلين المعنيين بالشؤون المحلية.

وسيعكف المنتخبون خلال هذا المحفل العالمي، الذي تعقده المنظمة العالمية للمدن المتحدة والحكومات المحلية، على رسم جدول الأعمال العالمي للمدن والجهات للسنوات القادمة، وبحث تطور هذه المنظمة العالمية في إطار ذكراها الخامسة عشرة.