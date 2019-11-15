رسميا.. “النهضة” التونسية ترشح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة

رسميا، أعلنت حركة “النهضة” التونسية اليوم الجمعة، عن ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة، على حسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري.

ويأتي الإعلان الرسمي، في الوقت الذي كانت قد تسربت أنباء عن اختيار شورى “النهضة” للجميلي، وهو الذي سبق وشغل منصب كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة، ويقدم نفسه على أنه ليس له انتماءات سياسية.

وكان رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، الذي تم انتخابه يوم الأربعاء رئيسا للبرلمان، قد أعلن أنه سيقدم اليوم الجمعة لرئيس الدولة قيس سعيد اسم مرشح النهضة لرئاسة الحكومة، ليبدأ رسميا في مشاورات تشكيل حكومته.

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والحبيب الجملي هو من مواليد عام 1959 بولاية القيروان، وهو متحصل على ديبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وله عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.

واشتغل الجنلي بإدارة وحدات البحث في مجال الزراعات الكبرى وإدارة الجودة والتنمية بوزارة الفلاحة، قبل أن يتولى الاشراف على شركة كبرى رأس مالها يقدر بـ 200 مليون دينار، ليتولى في سنة 2011 كاتبا عاما لدى وزير الفلاحة حتى نهاية العام 2014.

وتتصدر حركة “النهضة” لائحة الفائزين بالانتخابات التشريعية بحصولها على 52 نائبا من أصل 217 هو عدد مقاعد البرلمان التونسي، ويمنحها الدستور وفقا لذلك حق تشكيل الحكومة.