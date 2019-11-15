عاجل.. تلميذ ينتحر داخل ثانوية.. وعائلته: خلاف بينه وبين أستاذ دفعه لرمي نفسه من الطابق الثاني

لقي تلميذ مصرعه، قبل قليل، بعد برميه نفسه من الطابق الثاني لثانوية القدس التأهيلية في الشماعية، بعد خلاف مع أستاذه داخل القسم.
وفي تصريح لـ”اليوم24″، قال أحد أفراد عائلة الهالك إن هذا الأخير كان يدرس في قسم الباكالوريا شعبة الآداب، داخل ثانوية القدس، حيث نشب بينه وأستاذه خلاف، ما دفعه إلى الانتحار برمي نفسه من الطابق الثاني للثانوية .
وأضاف المتحدث ذاته أن التلميذ الهالك، الذي كان يبلغ من العمر 19 سنة، لم يتقبل حديث الأستاذ إليه أمام أصدقائه، ما دفعه إلى وضع حد لحياته على الفور بهذه الطريقة المؤلمة.
يذكر أن مكان الحادث شهد استنفارا أمنيا، حيث تم نقل جثة التلميذ إلى مستودع الأموات، فيما تم توقيف الأستاذ من أجل الاستماع إليه، ومعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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