ما هي التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها خليلوزيتش أمام موريتانيا؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد لله بالرباط، الذي سيكون مسرحا لأول مباراة رسمية للناخب الوطني الجديد، وحيد خليلوزيتش، رفقة المنتخب المغربي، وذلك عندما يستقبل منتخب موريتانيا، في أول مباريات إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون.

ويرغب عشاق “الأسود” أن يدخل خليلوزيتش، بالشتيكلة المثالية للمنتخب، والتي تضم الأسماء التي تألقت في الفترة الأخيرة، واستقر مستواها مع المنتخب الوطني.

وبالنظر إلى المباريات الودية الأخيرة، بالإضافة إلى الأسماء التي تألقت في الفترة الأخيرة رفقة أنديتها، فإن التشكيل الأساسي المنتظر للمنتخب سيكون على الشكل التالي:

منير المحمدي في حراسة المرمى

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الدفاع: رومان سايس، يونس عبد الحميد، نبيل درار، وأشرف حكيمي

الوسط: سفيان أمرابط، نور الدين أمرابط، عادل تاعرابت، وحكيم زياش

الهجوم: يوسف النصيري ويوسف العربي