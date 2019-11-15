كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، رسمياً المرشح المقترح من طرف "حركة النهضة"، الحبيب الجملي بشكيل الحكومة. وذكرت الرئاسة التونسية، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد سلم، يوم الجمعة، الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة". وكان حزب حركة النهضة أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه رشح الجملي لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري.



وينص الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 على أن يشكل رئيس الوزراء المكلف الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستين يوما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.