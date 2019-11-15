الموقف الأمني في التحرير والخلاني

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتواصل توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير، فيما أشار إلى استمرار عملية الكر والفر وضرب القنابل الدخانية عند ساحة الخلاني.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أعداداً كبيرة من المتظاهرين توافدت إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".
ولفت إلى "استمرار عملية الكر والفر وضرب القنابل الدخانية عند ساحة الخلاني مع قطع التيار الكهربائي".
ولفت إلى "استمرار عملية الكر والفر وضرب القنابل الدخانية عند ساحة الخلاني مع قطع التيار الكهربائي".
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