الموقف الأمني في التحرير والخلاني

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أعداداً كبيرة من المتظاهرين توافدت إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

ولفت إلى "استمرار عملية الكر والفر وضرب القنابل الدخانية عند ساحة الخلاني مع قطع التيار الكهربائي".

